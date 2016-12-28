Darıca rövanşı aldı: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu dördüncü maçında Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Kayserispor’u 2-1'lik skorla mağlup etti. 3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Süper Lig takımı Kayseri’yi Darıca’da ağırladı. Rakibini 2-1 yenen Darıca Gençlerbirliği, sahadan zaferle ayrıldı. Birçok gol pozisyonu kaçıran Darıca farkı da kaçırdı. Maçın büyük bölümünde üstün oynayan Darıca, maçın sonlarında bir hayli bunaldı, ama beraberlik golünü yemedi. SELÇUK VE CAFERCAN ATTI Darıca böylece Beşiktaş’a 2-1, Bolu ve Kayseri’e deplasmanda aynı skorlarla 3-1 yenildikten sonra, puansız çıktığı maçta Kayserispor’u 2-1 yenerek nem grubu karıştırdı ve hem de umutlandı. İlk üç puanını alan Darıca’nın maçta gollerini Selçuk ve Cafercan attı. Kayseri’nin tek golü ise Anıl’dan geldi. MAÇTAN DAKİKALAR 36. dakikada Sinan Turan’ın ortaladığı topa Selçuk Baştürk'ün yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 47. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ahamada'dan dönen topu önünde bulan Cafercan Aksu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0 49. dakikada hızlı gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında Abuzer Gaffar Toplu’nun şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı. 75. dakikada Murat Duruer’in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1 STAT: Darıca 15 Temmuz Şehitleri Şehir Stadyumu HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Hakan Yemişkan xx, Yusuf Bozdoğan xx DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli xx, Alper Tursun xx, Selçuk Baştürk xx, Cem Tosun xx, Cafercan Aksu xxx, Sinan Turan xx, Gökhan Erdoğan xx (Murat Can Bölükbaşı dk. 67 x), İlyas Yılmazer xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Serhan Yılmaz dk. 74 x), Aziz Kızılgün xxx, Gökhan Solak xx (Metehan Yatkın dk. 80 x) YEDEKLER: Veysel Boz, Kerem Kaya, İhsan Uğur Göktaş, Hayrullah Bilazer TEKNİK DİREKTÖR: Sadullah Zehir KAYSERİSPOR: Ali Nadhoim Ahamada x, Anıl Karaer xxx, Kubilay Sönmez xx, Furkan Yaman x (Kerim Can Güzeldal dk. 32 xx), Miladin Stevanovic xx, Murat Duruer xx, Mert Ilıman xx, Erdem Onur Beytaş x, Devlet Karataş x, Mert Özyıldırım xx, Srdan Mijaılovic xx YEDEKLER: Muammer Zülfikar Yıldırım TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Seçme GOLLER: Selçuk Baştürk (dk. 36), Cafer Can Aksu (dk. 47) (Darıca Gençlerbirliği), Anıl Karaer (dk. 75) (Kayserispor) SARI KARTLAR: Kerim Can Güzeldal (Kayserispor), Sinan Turan, Gökhan Solak (Darıca Gençlerbirliği)