Darıca Sakarya’da Kürsüde





15 Temmuz Şehitleri anısında düzenlenen Sakarya Karate Ligi’nde Darıcalı Karateciler gösterdikleri performansla açık ara farkla zirvenin sahibi oldu. Hafta sonu gerçekleşen Karate Ligi’ne aralarında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyükşehirlerinde yer aldığı 11 İl ve 40 kulüpten 850 sporcu katıldı. Kategorilerinde seçme sporcuların yer aldığı müsabaka da bölgemizin gururu Darıca Belediyesi, muhteşem bir başarıya daha imza attı.





15 MADALYA İLE ZİRVEDE





34 sporcu ile müsabakalara katılan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 9 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz madalya ile toplamda 15 madalya elde etti. Madalya sıralamasında açık ara rakiplerine fark atan Darıca Belediyesi, böylesine önemli bir turnuvadan alnının akıyla çıkmış oldu. Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Baş antrenör Ahmet Akçay idaresinde özveriyle madalyaları toplayan temsilcimiz, Ligin diğer ayakları içinde önemli bir avantaj elde etmiş oldu.





Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve Kulüp başkanı Mustafa Öztürk elde edilen başarılardan dolayı sporcuları ve Teknik heyeti kutlayarak, DARES markasının her organizasyonda kentimizin gururu olmaya devam edeceğini belirttiler.





DERECE ELDE EDEN SPORCULAR





BİRİNCİLER: A.Berke Ertan, Azra Çakır, Taylan Cemal Sakin, Mert Halıcı, Aleyna Atasert, Eren Yılmazer, Kaan Duman, Kutay Gökalp, Yiğit Ali Yılmaz,

İKİNCİLER: Recep Togay, Burakhan Efe, Volkan Aydın,