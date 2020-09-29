Darıca’da sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası başladı

AZERBAYCAN’A DESTEK MESAJI
Turnuva öncesi Azerbaycan’a destek pankartı açarak mesaj veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz Türkiye olarak Azerbaycan ile 2 devlet, tek millet olduğumuz kadar, aynı zamanda tek yüreğiz. Karabağ’da işgal sona erinceye kadar Azerbaycan’la omuz omuza ve her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. Karabağ’daki işgal, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreğini ne kadar dağlıyorsa her bir Türk vatandaşının yüreğini de o kadar dağlıyor. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi.
BIYIK, TAKIMLARA BAŞARI DİLEDİ
Turnuva hakkında da bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların spor yapabilmelerine katkı vermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Ayak Tenisi turnuvası sosyal mesafeye uygun bir spor. Bizler belediye olarak da önlemlerimizi aldık. Korona virüs sürecinde spor çok önemli. Sağlıklı vücut için kurallara uyarak spor yapmak önemli. Turnuvamıza katılım güzel oldu. 20 takımın katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. 5’erli gruplar halinde oynanacak maçlar sonrası ilk 2’ye giren takımlar bir üst tura yükselecek ve sonrasında çapraz eşleşmelerle elemeler yapılacak. Ben çekişmeli ve eğlenceli bir turnuva olacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.