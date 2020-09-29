banner426
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası başladı

Darıca Belediyesi’nin korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve protokol, açılış öncesi gösteri maçı yaparken “Azerbaycan’ın Yanındayız” pankartı da açarak mesaj verdiler.

Darıca'da sosyal mesafeli ayak tenisi turnuvası başladı

29 Eylül 2020 Salı 11:21

Korona virüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi’nin özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası başladı. Darıca Belediyesi ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Çamlık Park Halı Saha’da birlikte düzenlediği turnuvanın açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül katıldı. Başkan Muzaffer Bıyık ve protokol, turnuva öncesi kısa bir gösteri maçı yaptı.

AZERBAYCAN’A DESTEK MESAJI

Turnuva öncesi Azerbaycan’a destek pankartı açarak mesaj veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Biz Türkiye olarak Azerbaycan ile 2 devlet, tek millet olduğumuz kadar, aynı zamanda tek yüreğiz. Karabağ’da işgal sona erinceye kadar Azerbaycan’la omuz omuza ve her zaman yan yana olmaya devam edeceğiz. Karabağ’daki işgal, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreğini ne kadar dağlıyorsa her bir Türk vatandaşının yüreğini de o kadar dağlıyor. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır” dedi.

BIYIK, TAKIMLARA BAŞARI DİLEDİ

Turnuva hakkında da bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, amaçlarının korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların spor yapabilmelerine katkı vermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Ayak Tenisi turnuvası sosyal mesafeye uygun bir spor. Bizler belediye olarak da önlemlerimizi aldık. Korona virüs sürecinde spor çok önemli. Sağlıklı vücut için kurallara uyarak spor yapmak önemli. Turnuvamıza katılım güzel oldu. 20 takımın katıldığı turnuva yaklaşık 1 ay sürecek. 5’erli gruplar halinde oynanacak maçlar sonrası ilk 2’ye giren takımlar bir üst tura yükselecek ve sonrasında çapraz eşleşmelerle elemeler yapılacak. Ben çekişmeli ve eğlenceli bir turnuva olacağına inanıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.









Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belediye Derincespor'a bi şok daha Belediye Derincespor'a bi şok daha
Belediye Derincespor'da şok! Belediye Derincespor'da şok!
TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Kağıtspor’da imzalar atıldı TBF Basketbol 1. Ligi’nde mücadele edecek Kağıtspor’da...
Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’ Büyükşehir’den ‘Arabada Maç Keyfi’
Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu Kağıtsporlu antrenörler online eğitimde buluştu
Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası başladı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Belediye Derincespor'a bi şok daha
Misli.com 3. Lig 1. Grup takımlarından Belediye Derincespor'da 2 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19)...

Haberi Oku