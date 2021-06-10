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SPOR:
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DARICA’DA YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

Havuz ve spor salonlarına kayıtlar başladı Darıca Belediyesi bünyesinde bulunan erkekler ve bayanlara yönelik spor salonları ve havuzlarda yeni kayıtlar başladı. Spora ilgi duyan gençlere çağrıda bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni şampiyonlar yetiştireceklerini söyledi.

DARICA'DA YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK

10 Haziran 2021 Perşembe 13:21

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla spor yatırımları hız kazanırken erkekler ve bayanlar yüzme havuzlarıyla spor salonları koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan normalleşme kararlarının ardından yeniden hizmet vermeye başlıyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde hizmet veren yüzme havuzları ve spor salonlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

HEM ERKEKLER HEM BAYANLARA ÖZEL SPOR SALONU

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün profesyonel  eğitmenleri eşliğinde Fıtness, karate, muay thai, tekwando, boks branşlarına start veren spor kulübü, yeni şampiyonlar yetiştirmek için spora ilgi duyanları bekliyor. Hem erkekler hem bayanlar havuzlarının altında yeni spor salonları inşa edilirken Darıcalı gençlerin modern mekanlarda spor yapmaları sağlandı.

YÜZME BİLMEYEN KALMASIN

Deniz Yıldızları Lisesi altında bulunan erkekler yüzme havuzu ve Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi altında bulunan bayanlar havuzu olarak bayanlara ve erkeklere ayrı olarak hizmet veren yüzme havuzlarında ise bütün hazırlıklar tamamlandı. Yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla kayıtların alınmaya başlandığı yüzme havuzlarında eğitimler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanacak genelgeyle birlikte başlayacak. Yüzme havuzları ve spor salonlarına kayıt yaptırmak isteyenlerin 0262 745 60 32 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.

BIYIK: “YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da spor yapmak isteyen gençlere çağrıda bulunarak “Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu her zaman önemsiyoruz. Gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için modern spor salonları inşa ettik. Hem bayanlar hem erkeklere yönelik hizmet veren spor salonlarımız ve yüzme havuzlarımıza ilgi duyan herkesi bekliyoruz. Ayrıca yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz bünyesinde yetişen gençler birçok branşta Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ederek ilçemizin gururu oldular. Yeni Eray’lar, Oğuzhan’lar, Alper’ler yetiştirmek en büyük amacımız” diye konuştu.











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