Darıca’dan yakışan veda 1-1

Tarihi bir başarı elde ederek kupada gruplara kalan Darıca G.B, son maçında Boluspor’u elinden kaçırdı. Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan sarı yeşilliler, beraberlik golünü uzatma dakikalarında bulsa da son saniyelerde üst üste yakaladığı iki pozisyonda galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası’nda gruplara kalarak tarihi bir başarı elde Darıca Gençlerbirliği’nin kupaya vedası taraftarlarını mest etti. Matematiksel olarak gruptan çıkma şansı olmayan sarı yeşilli temsilcimiz, 25.dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta PTT 1.Lig ekibi Boluspor’la 1-1 berabere kalırken, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Boluspor beraberliği ile birlikte puanını 4 yapan Darıca Gençlerbirliği, grubu son sırada bitirse de göstermiş olduğu mücadele ile büyük bir saygıyı hak etti.

KARABACAK VE ÇARIKÇI DA İZLEDİ

Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı’nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca G.B Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Darıca ilçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Hikmet Yaşar, Darıca ilçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, kulüp yöneticileri, meclis üyeleri ve yaklaşık 250 sarı yeşilli taraftar takip etti.

10 KİŞİ KALDIK

Maça iyi başlayan taraf konuk ekip Boluspor oldu. Özellikle sağ kanattan etkili akınlarla kalemizde tehlike yaratan Boluspor, aradığı gole ulaşamadı. Mücadelenin 25.dakikasında Sinan Turan, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Boluspor, Mitchell te Vrede’nin golüyle 1-0 öne geçti ve bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu tayin etti.

HAYRULLAH ŞOV

Mücadelenin ikinci yarısında sahada harika bir Darıca Gençlerbirliği vardı. Konuk ekibin farkı arttırabilecek ataklarında kalesinde devleşen Deniz Çınar, takımını maça tutundurdu. 1 kişi eksik olmasına rağmen rakibiyle kora kor mücadele veren sarı yeşilliler, 63.dakikada Hayrullah’ın oyuna girmesiyle rakibi abluka altına aldı. Mücadelenin 90+3’ncü dakikasında Hayrullah’ın ara pasında topla buluşan Özer Kutlu, kaleciyi çalımlayarak skora denge getirdi. Bu golden sonra galibiyet golün arayan Darıca G.B, Hayrullah’ın üst üste iki nefis şutunda gole yaklaşsa da kaleci Erdi’yi geçemedi ve maç bu skorla bitti: 1-1