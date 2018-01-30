Darıca'lı atlet Türkiye rekoru kırdı

Türkiye U20 (Gençler) Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul’da yapılırken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Mehmet Çelik 800 metrede birinciliği alırken 1:52.21’lik muhteşem derecesiyle U18 salon rekoruna imza attı.

Ataköy’de iki gün süren müsabakalarda genç atletler madalya için kıyasıya mücadele ederken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Mehmet Çelik 800 metrede birinciliği aldı. Mehmet Çelik 1:52.21’lik muhteşem derecesiyle yine Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından olan Ramazan Barbaros’a ait 1:53.63’lük rekoru bir saniyeden fazla geliştirme başarısı gösterdi.

ÜLKEMİZİ BALKANLARDA TEMSİL EDECEK

Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen Türkiye U20 Salon Atletizm Şampiyonası sonrasında 10 Şubat’ta yapılacak olan Balkan U20 Salon Şampiyonası kadrosu da belirlendi. İstanbul Gönen Otel’de 28 Ocak Pazar akşamından itibaren kampa alınacak olan kadroda 33 atlet bulunuyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Mehmet Çelik de 800 metrede ülkemizi temsil edecek.