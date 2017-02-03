Darıcalı Atletler Avrupa'da!

Portekiz’de 5 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nda, genç erkeklerde Türkiye'yi temsil edecek olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün atletleri, hazırlıklarını sürdürüyor.

Portekiz, İspanya ve son olarak ülkemizde yapılan şampiyonalarda güçlü rakiplerini geride bırakarak 3 yıl üst üste ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, dördüncü kez şampiyon olarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

Büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda, ülkeyi 6 takım, 46 sporcu ile temsil edecek.

Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenecek şampiyonada ülkemizi büyükler kategorisinde erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray, kadınlarda Üsküdar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor temsil edecek.

Fenerbahçe, şampiyonaya gençlerde hem erkekler hem de kadınlarda katılacak. Şampiyonada genç erkeklerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, genç kadınlarda da Bursa Büyükşehir Belediyespor yer alacak.