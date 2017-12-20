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Darıca'lı Atletler Türkiye Şampiyonu

Adana’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi Final müsabakalarında Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Darıca'lı Atletler Türkiye Şampiyonu

20 Aralık 2017 Çarşamba 14:46

Geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olarak kürsüye çıkan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bu sonuçların ardından 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Gençler Kros Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.
1. etabı Amasya’da, ikinci etabı İstanbul’da koşulan yarışların finali Adana'da yapılırken genç erkeklerde Fenerbahçe’nin 62 puan önünde takım halinde birinci olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcularından Ramazan Barbaros’ta ferdi sıralamada birinciliği elde etti. Yarışlarda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ardından Fenerbahçe ikinci olurken, Ankara EGO takım halinde üçüncü oldu.
KARABACAK TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Darıca'da düzenlenen yarışları takip eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yarışlar öncesi atletlerle bir görüşme yaparak moral verirken, yarışmalar sonunda şampiyon olan sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Başkan Karabacak, iki yıldır üst üste Türkiye şampiyonu olan sporcularla gurur duyduğunu ifade ederek, “burada kazandığımız şampiyonlukla birlikte ülkemizi de Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandık. Sporcularımızı tek tek yürekten tebrik ediyorum. Kurulduğundan beri üç yıl üst üste Avrupa şampiyonluğu, 5 Türkiye şampiyonluğu, bir ikincilik bir de üçüncülük elde eden gençlerimiz gelecekte ülkemiz adına önemli başarılar elde edecektir. İlk hedefimiz 3 Şubat 2018 tarihinde Portekiz’de yapılacak olan Atletizm Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandırmak olacak. Bu başarılarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti.

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