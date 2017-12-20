Darıca'lı Atletler Türkiye Şampiyonu

Geçtiğimiz yıl da Fenerbahçe’nin önünde şampiyon olarak kürsüye çıkan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, bu sonuçların ardından 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Gençler Kros Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

1. etabı Amasya’da, ikinci etabı İstanbul’da koşulan yarışların finali Adana'da yapılırken genç erkeklerde Fenerbahçe’nin 62 puan önünde takım halinde birinci olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcularından Ramazan Barbaros’ta ferdi sıralamada birinciliği elde etti. Yarışlarda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ardından Fenerbahçe ikinci olurken, Ankara EGO takım halinde üçüncü oldu.

KARABACAK TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Darıca'da düzenlenen yarışları takip eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yarışlar öncesi atletlerle bir görüşme yaparak moral verirken, yarışmalar sonunda şampiyon olan sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.