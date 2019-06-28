Darıca’lı Atletlerden Dört Madalya

İki gün süren şampiyonada atletler Balkan U20 Şampiyonası ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 m de 8.24 Koşarak şampiyon oldu. Amaçtan bu derecesiyle temmuz ayında yapılacak olan U20 Avrupa Gençler Barajını geçerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Aynı yarışmada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşcı ikinci, Sebi Bahar ise 3 oldular.

Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası yarışmalarda bir çok önemli başarı elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Barbaros ise 23 Haziranda Bursa’da gerçekleşen Federasyon deneme yarışmalarında 3.47 koşarak birinci oldu.