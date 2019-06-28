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Darıca’lı Atletlerden Dört Madalya

Türkiye U20 ve U23 Atletizm Şampiyonası, 700’e yakın atletin katılımıyla 24-25 Haziran tarihlerinde Bursa’da yapıldı.

Darıca'lı Atletlerden Dört Madalya

28 Haziran 2019 Cuma 09:49

İki gün süren şampiyonada atletler Balkan U20 Şampiyonası ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ömer Amaçtan, 3000 m de 8.24 Koşarak şampiyon oldu. Amaçtan bu derecesiyle temmuz ayında yapılacak olan U20 Avrupa Gençler Barajını geçerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Aynı yarışmada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından İslam Taşcı ikinci, Sebi Bahar ise 3 oldular.

Kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası yarışmalarda bir çok önemli başarı elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Barbaros ise 23 Haziranda Bursa’da gerçekleşen Federasyon deneme yarışmalarında 3.47 koşarak birinci oldu.

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