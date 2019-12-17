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Darıcalı Milli karateci 3 madalya birden kazandı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer, Makedonya’da yapılan Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak gurur yaşattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Milli sporcuyu ağırlayarak tebrik etti.

Darıcalı Milli karateci 3 madalya birden kazandı

17 Aralık 2019 Salı 15:52

Karatede Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü rüzgârı esmeye devam ediyor. Aldığı başarılı sonuçlarla ve yetiştirdiği sporcularla karate dalında adından sıkça söz ettiren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 13-15 Aralık 2019 tarihlerinde Makedonya’da düzenlenen Balkan Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak gurur yaşattı. Milli sporcu 75 kg Büyükler kategorisinde 1’inci ve 21 Yaş Altı Gençler kategorisinde 2’nci olurken takımlar maçında da 1’inci oldu ve şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş madalya ile tamamladı.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eren Adil Yılmazer’i ve Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül’ü makamında ağırlayarak tebrik etti. Milli sporcunun başarılarının devamını dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Sporcularımızın aldığı başarılı sonuçlar bizi gururlandırıyor. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Darıca’da spor yapmayan genç kalmasın istiyoruz. Eğitim Spor Kulübümüzü daha da geliştirerek farklı branşları da bünyemize katarak daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Darıca’dan çıkan gençlerimizin uluslararası alanda daha fazla yer alması ve başarılı olması adına üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bir kez da kulübümüzün başkanı ve antrenörler başta olmak üzere sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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