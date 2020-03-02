Darıcalı Şamdan’dan ‘Mehmetçik’e selam

Tokyo Olimpiyat elemeleri kapsamında hafta sonu Avusturya’nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen Premier Lig müsabakalarında genç sporcumuz Eray Şamdan Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıktı. İlk turda Arnavut Orges Arifi’yi 5-0, ikinci turda Brezilyalı Rafael Nascimento’yu da aynı skorla 5-0 mağlup eden Şamdan, Çeyrek finalde İtalyan Danilo Greco’yu 2-2 berabere biten maçın sonunda hakem kararıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Finale çıkma müsabakasında bir başka İtalyan rakibi Angelo Crescenzo’ya mağlup olarak Altın Madalya şansını yitiren Şamdan, Üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

MADALYASINI MEHMETÇİKLERE ADADI

Bronz madalya mücadelesinde Rus Evgeny Plakhutin ile tatamiye çıkan Şamdan, ülkemizin ve Darıcamızın bir daha yüz akı oldu. İdlib’de askerlerimizin hain bir saldırıyla şehit edildiği bir dönemde güçlü rakibini 4-0 mağlup ederek Bronz madalyaya ulaşan Şamdan, maç sonrası asker selamı vererek madalyasını Mehmetçiğimize adadı. Eray’ın bu güzel hareketi sonrası diğer Milli sporcularımız da asker selamını verirken, Şamdan’ın bu davranışı duygu dolu anlar yaşattı. Eray Şamdan duygularını, “Destekleyen, dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Mehmetçiğimize selam olsun.” şeklinde özetledi.

GURURUMUZ OLDU

DARES Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ve Teknik Direktör Adnan Şamdan turnuva sonrası yaptıkları değerlendirmelerde gururu ve sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, Olimpiyat mücadelesi kadar ülkemizin sıkıntılı günler yaşadığı bu günlerde genç sporcumuzun bu davranışının da büyük önem taşıdığını ifade ettiler. Ergül ve Şamdan, “Yüreğimizin buruk olduğu, Askerlerimizin Suriye’de mücadele verdiği bir dönemde madalyamız ve Avusturya’dan gönderdiğimiz selamın bir nebze de ülkemize olsa moral olmasını temenni ediyoruz” diye konuştular.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuyu başarısından dolayı kutlarken “Ülke ve millet olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek aşacağız. Şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor ama sporcumuz Eray Şamdan’ın elde ettiği başarı ve sonrasında Mehmetçiğimizi unutmaması bizleri de gururlandırdı. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum” dedi.