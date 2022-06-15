Darıcalı Taylan Avrupa Şampiyonası’nda

Darıcalı Milli karateci Taylan Cemal Sakin, 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek genç sporcuya başarılar diledi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nde Avrupa rüzgarı dinmiyor. 2 hafta önce Olimpiyat ikincisi Milli Karatecimiz Eray Şamdan’ın Gaziantep’te yapılan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Altın madalya kazanmasının ardından, bu kez Ümit Erkekler kategorisinde Milli Sporcumuz Taylan Cemal Sakin Avrupa arenasında ter dökecek. Geçtiğimiz ay yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerinde zirvede yer alarak Ümit Milli Takım kadrosuna seçilen Taylan Cemal Sakin Çekya’da Ay Yıldızlı formayla mücadele edecek.

MADALYA BEKLENTİSİ YÜKSEK

17-19 Haziran tarihleri arasında Prag’da yapılacak Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Avrupa Karate Şampiyonası için yola çıkan Milli Sporcumuz Taylan Cemal Sakin, Ümit Erkekler 70 Kilogramda tatamiye çıkacak. Hazırlıklarını Milli takım kampında tamamlayan sporcumuzdan beklentiler yüksek. Eray Şamdan’ın ardından Avrupa arenasına çıkacak genç sporcumuzun madalya mücadelesi nefes kesecek. DARES ve Karate A Milli Takım Teknik Direktörü Adnan Şamdan, genç sporcuya başarılar dileyerek, “Sporcumuzun ilk Avrupa Şampiyonası ve olacak ve bizlerin ona olan güveni tam. Taylan da tıpkı Eray ağabeyi gibi kürsünün zirvesinde yer alarak Darıcamıza bir Avrupa Şampiyonluğu daha kazandırmasını diliyoruz. Eray gibi, Taylan gibi daha nice sporcuları DARES çatısı altında yetiştirerek milli formayla Uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRK SPORUNA DARICA DAMGASI

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül ise yaptığı açıklamada Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın destekleriyle Karate’den, Atletizm’e, Muay Thai’den salon sporlarına kadar Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarıdan başarıya koştuğunu ifade ederek, Türk sporuna damga vurduklarını söyledi. Eray’la gelen Olimpiyat madalyası ve Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından başarı çıtasının yükseldiğini ifade eden Ergül, başta Taylan olmak üzere tüm Milli Takım sporcularına ve teknik heyete başarı diledi.

BIYIK GENÇ SPORCUYA BAŞARILAR DİLEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek genç sporcuya başarılar dileyerek “Darıca Belediyesi olarak Türk sporu ve Milli Takıma sporcu yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşimiz Taylan Cemal’e şampiyonluk yolunda başarılar diliyor ve her zaman arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. İnanıyorum ki ilk kez yer alacağı şampiyonada madalya alarak bizleri mutlu edecek. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin elinden tutmaya ve yeni sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.