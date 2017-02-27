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Deplasman zaferi 0-2

Deplasman zaferi 0-2

Deplasman zaferi 0-2

27 Şubat 2017 Pazartesi 10:20

3. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz, Darıca Gençlerbirliği, Payasspor deplasmanından zaferle ayrıldı. Deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden sarı yeşilliler ligde şampiyonluk iddiasını sürdürürken zorlu dönemeçten altın değerinden galibiyetle ayrıldı. Ekibimiz gollerini Cafercan Aksu ve Özer Kutlu kaydetti.  Puanını 49 yapan ekibimiz galibiyet mutluluğu yaşarken grupta lider durumda bulunan Afjet Afyonspor ise Orhangazi’yi sahasında 4-1 mağlup etti. 
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Deplasman Zaferi 0-2
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