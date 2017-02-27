Deplasmanda tutunamadı 2-1

BAL Ligindeki bir diğer ekibimiz Çayırovaspor, zorlu Sultangazi deplasmanından tutunamadı. İlk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ekibimiz üzüntü yaşadı. Ligde deplasmanda iyi skorlar alabilen Çayırovaspor, Sultangazi deplasmanında bu tabloyu sürdüremedi. Ekibimiz bu skorla grupta 30 puanda kaldı. Ekibimiz haftaya sahasında Tunaspor’u ağırlayacak.