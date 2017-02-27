BAL Ligindeki bir diğer ekibimiz Çayırovaspor, zorlu Sultangazi deplasmanından tutunamadı. İlk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ekibimiz üzüntü yaşadı. Ligde deplasmanda iyi skorlar alabilen Çayırovaspor, Sultangazi deplasmanında bu tabloyu sürdüremedi. Ekibimiz bu skorla grupta 30 puanda kaldı. Ekibimiz haftaya sahasında Tunaspor’u ağırlayacak.
Deplasmanda tutunamadı 2-1
Deplasmanda tutunamadı 2-1
BAL Ligindeki bir diğer ekibimiz Çayırovaspor, zorlu Sultangazi deplasmanından tutunamadı. İlk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan ekibimiz üzüntü yaşadı. Ligde deplasmanda iyi skorlar alabilen Çayırovaspor, Sultangazi deplasmanında bu tabloyu sürdüremedi. Ekibimiz bu skorla grupta 30 puanda kaldı. Ekibimiz haftaya sahasında Tunaspor’u ağırlayacak.