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Derince'de plaj voleybolu heyecanı

Derince Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Plaj Voleybolu Turnuvasında 106 takımın kıyasıya mücadelesi, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Derince'de plaj voleybolu heyecanı

04 Eylül 2023 Pazartesi 15:07

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği Gençlik Festivali'nde gerçekleştirilen Plaj Voleybolu Turnuvası’nda bu yıl 106 takım mücadele etti. Harikalar Sahili’nde 5 gün boyunca gerçekleşen turnuvada minikler karma, erkekler, küçük kızlar, yıldız kızlar, büyük bayanlar ve karma gruplar olmak üzere 6 ayrı kategoride 109 müsabaka oynandı. Hafta sonu oynanan final müsabakalarıyla heyecanın sona erdiği organizasyonu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derincespor Kulübü yöneticileri ve çok sayıda sporsever takip etti.

Kıyasıya süren mücadelede derece elde eden takımlara ödülleri verildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Aygün, "Bu yıl 106 takımın katılımıyla düzenlediğimiz Plaj Voleybolu Turnuvamızı final müsabakaları ve ödül töreniyle noktaladık. Organizasyonda mücadele veren sporcularımızı ve emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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