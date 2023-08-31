Derince'de plaj voleybolu turnuvası kıyasıya mücadele ile başladı

Derince’de 5 gün boyunca sürecek olan gençlik festivali heyecanı dün başladı. Plaj voleybolu, çocuk eğlenceleri ve konser etkinlikleri ile coşku içerisinde geçecek olan Derince Gençlik Festivali, 3 Eylüle kadar devam edecek. Festivalin ana unsurlarından olan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda ise heyecan 106 takımın katılımıyla başladı. Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği gençlik festivalinde ilk gün minikler karma kategorisinde 23 ve erkekler kategorisinde 12 olmak üzere toplam 35 müsabaka oynandı. Bu yıl turnuva minikler karma, erkekler, küçük kızlar, yıldız kızlar, büyük bayanlar ve karışık grup büyükler olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleşiyor.

106 takımın mücadelesine sahne olan turnuvada 31 Ağustos Perşembe günü eleme müsabakaları oynanacak. Turnuvada heyecana 1 Eylül Cuma günü çeyrek final ve yarı final müsabakaları ile devam edilirken, 2 Eylül Cumartesi günü ise final müsabakaları gerçekleşecek. Derince Gençlik Festivali’nde ayrıca iki ayrı konser etkinliği düzenlenecek. 60 Evler Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan ilk konserde 2 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Bora Duran sevenleriyle buluşacak. 3 Eylül Pazar günü saat 20.00’de etkinliklerinin kapanışında bu kez Karadeniz müziğinin güçlü sesi Gökhan Birben sahne alacak.

İHA