SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince'de plaj voleybolu turnuvası kıyasıya mücadele ile başladı

Derince Belediyesi'nin düzenlediği "Plaj Voleybolu Turnuvası" 106 takımın katılımıyla start aldı. Kıyasıya geçen mücadele 3 Eylüle kadar devam edecek.

Derince'de plaj voleybolu turnuvası kıyasıya mücadele ile başladı

31 Ağustos 2023 Perşembe 14:39

  Derince’de 5 gün boyunca sürecek olan gençlik festivali heyecanı dün başladı. Plaj voleybolu, çocuk eğlenceleri ve konser etkinlikleri ile coşku içerisinde geçecek olan Derince Gençlik Festivali, 3 Eylüle kadar devam edecek. Festivalin ana unsurlarından olan Plaj Voleybolu Turnuvası’nda ise heyecan 106 takımın katılımıyla başladı. Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği gençlik festivalinde ilk gün minikler karma kategorisinde 23 ve erkekler kategorisinde 12 olmak üzere toplam 35 müsabaka oynandı. Bu yıl turnuva minikler karma, erkekler, küçük kızlar, yıldız kızlar, büyük bayanlar ve karışık grup büyükler olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleşiyor. 
  106 takımın mücadelesine sahne olan turnuvada 31 Ağustos Perşembe günü eleme müsabakaları oynanacak. Turnuvada heyecana 1 Eylül Cuma günü çeyrek final ve yarı final müsabakaları ile devam edilirken, 2 Eylül Cumartesi günü ise final müsabakaları gerçekleşecek. Derince Gençlik Festivali’nde ayrıca iki ayrı konser etkinliği düzenlenecek. 60 Evler Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan ilk konserde 2 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Bora Duran sevenleriyle buluşacak. 3 Eylül Pazar günü saat 20.00’de etkinliklerinin kapanışında bu kez Karadeniz müziğinin güçlü sesi Gökhan Birben sahne alacak. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye şampiyonası için Kocaeli’de kulaç attılar Türkiye şampiyonası için Kocaeli’de kulaç attılar
Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında 6 madalya kazandı Çayırova Belediyesi sporcuları yüzme şampiyonasında...
İzmit Perileri, Ormanspor deplasmanında İzmit Perileri, Ormanspor deplasmanında
Çayırova Belediyesi’nden başarılı prova Çayırova Belediyesi’nden başarılı prova
Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar yaşayacak Çocuklar portatif yüzme havuzunda keyifli anlar...
U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Türkiye şampiyonası için Kocaeli’de kulaç...
Kocaeli'de düzenlenen Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na birçok ilden katılan 180...

Haberi Oku