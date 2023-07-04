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Derince'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde düzenlediği "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi yaz döneminde de iki ayrı noktada sürüyor.

Derince'de yüzme bilmeyen kalmayacak

04 Temmuz 2023 Salı 13:16

Derince Belediyesi’nin iki yıllık süreçte eğitim ve yaz dönemlerinde gerçekleştirdiği Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde ilçe genelinde 7 bin 367 öğrenci havuzla buluşmuştu. Projeyi yaz döneminde de sürdüren Derince Belediyesi’nin uygulamasıyla birlikte 7-14 yaş arasındaki tüm öğrenciler yine ücretsiz yüzme eğitimlerinden faydalanıyor.

Fatih Sultan Mahallesi’nde yer alan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Yenikent Mahallesi’nde bulunan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yaz dönemi boyunca gerçekleşecek yüzme eğitimlerine kayıt olmak isteyenlerin bizzat iki noktaya başvurmaları gerekiyor. Yüzme eğitimlerinin devam ettiği merkezleri ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla çocuklarımızın daima yanındayız" dedi.

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