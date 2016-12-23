Öğrenciler derslere katılarak derslere büyük ilgi gösterirken çalışmaların oldukça yolunda gittiğini ve çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Sporcular, “Her şey güzel geçiyor derslerimiz oldukça eğlenceli, çalışmalardan memnunuz” yorumunu yapıyorlar. Refik Sıla GÜVENÇ
Dersler Yolunda Geçiyor
Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Güreş, Hentbol ve Badminton çalışmaları devam ederken derslere büyük ilgi söz konusu.
Öğrenciler derslere katılarak derslere büyük ilgi gösterirken çalışmaların oldukça yolunda gittiğini ve çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Sporcular, “Her şey güzel geçiyor derslerimiz oldukça eğlenceli, çalışmalardan memnunuz” yorumunu yapıyorlar. Refik Sıla GÜVENÇ