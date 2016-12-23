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Dersler Yolunda Geçiyor

Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Güreş, Hentbol ve Badminton çalışmaları devam ederken derslere büyük ilgi söz konusu.

Dersler Yolunda Geçiyor

23 Aralık 2016 Cuma 11:37

Öğrenciler derslere katılarak derslere büyük ilgi gösterirken çalışmaların oldukça yolunda gittiğini ve çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ettiler. Sporcular, “Her şey güzel geçiyor derslerimiz oldukça eğlenceli, çalışmalardan memnunuz” yorumunu yapıyorlar. Refik Sıla GÜVENÇ

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