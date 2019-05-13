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Dev Voleybol Festivali Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi Türkiye Voleybol Finallerine ev sahipliği yapacak.

Dev Voleybol Festivali Başlıyor

13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:49

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Kocaeli Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Midiler, Küçükler ve Yıldızlar olmak üzere üç kategoride (Kız-Erkek) Voleybol festivaline ev sahipliği yapacak. Müsabakalara Kız Erkek Midiler ve Küçükler kategorilerinde 32 takım ile Yıldızlar kategorisinde ise 16 takım ile katılacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Spor Kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli, Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Final müsabakalarından Midiler Kategorisi (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası 13-20 Mayıs 2019, Küçükler Kategorisi 22-29 Mayıs 2019, Yıldızlar kategorisi ise 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapacak.

TEKNİK TOPLANTI VE KURA ÇEKİMİ

Türkiye Voleybol Federasyonu 2018-2019 Voleybol Sezonu Final müsabakalarından Midiler Kategorisi (Kız-Erkek) Türkiye Şampiyonası ilgili teknik toplantı ve kura çekimi 12 Mayıs 2019 Pazar günü saat 16.00’da Uluslararası Fuar Merkezi Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. 32 Kız-Erkek takımın yöneticilerinin katılacağı teknik toplantıda kura çekimi ile 4’erli gruplar oluşturulacak. 21 Mayıs, saat 16.00 Küçükler kategorisi Teknik toplantı ve Kura çekimi yapılacak. 7 Haziran Yıldız Kızlar 17 Haziranda ise Yıldız Erkekler teknik toplantı ve kura çekimi yapılacak.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENECEK

Midi kategorisinde final etabının grup müsabakaları 13-15 Mayıs 2019 tarihlerinde oynanacak. Finale doğrudan katılan 16 takım 1.torbadan kura ile 8 grubun 1.ve 2. sırasına, gruplardan gelen 16 takım ise 2. torbadan kura ile 8 grubun 3.ve 4. sırasına yer alacak. Grup müsabakaları sonunda 3. ve 4. olan 16 Takım elenecek. Gruplarda 1. ve 2.sırayı alan 16 Takım ise 17-20 Mayıs 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakaları gerçekleşmesinin ardından dereceye giren takımlara ödül töreni düzenlenecek.Aynı şekilde Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde de müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşacak.

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