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Diliskelesi Spora moral yemeği

Dilovası’nı BAL liginde temsil edecek olan Diliskelesi Spor'a moral yemeği düzenlendi. Programa katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sizden ricam fair play içerisinde mücadelenizi vermenizdir. Biz istiyoruz ki ilçemiz, eğitim ve spor ile anılsın. Sizlerin başarısı çocuklarımıza örnek olacaktır. İlçemizi dışarıda temsil edecek olan sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Diliskelesi Spora moral yemeği

05 Eylül 2023 Salı 11:10

2023/2024 sezonunda Dilovası'nı BAL liginde temsil edecek Diliskelesi Spor teknik ekip ve futbolcuları sezon öncesi moral yemeğinde bir araya geldi. Organizasyona katılan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de gençlere moral aşıladı. Zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Diliskelesi Spor Kulüp Başkanı Sinan Yaşar, "Süper Amatör Lig’den BAL ligine çıkan ekibimiz Dilovası’nı temsil ederek, adını yeni bir şampiyonluğa daha yazdırmak için mücadelesini sonuna kadar verecektir. Biz teknik ekip ve futbolcular olarak buna inanıyoruz. Şampiyonluğa aday bir ekip kurduk. İnşallah hak ederek yeni bir şampiyonluğun sevincini hep birlikte yaşayacağız. Diliskelesi Spor’umuzun mücadelesine yakınen şahitlik eden, belediye başkanlığı öncesi de her zaman destek veren başkanımıza yine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

 

"Biz istiyoruz ki ilçemiz, eğitim ve spor ile anılsın"

Göreve geldiği günden bu yana gençlere ve spora büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Şayir ise "Yeni halı sahalarımız, kapalı spor tesislerimiz, yüzme havuzlarımız olsun birçok alanda yeni tesisler açarak gençlerimizin spora yönelmesinde önem verdik. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve en iyi şartlarda spor yapabilmeleri için bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. Önümüzdeki sezon ilçemizi BAL liginde temsil edecek olan Diliskelesi Spor’umuzun yeni sezonda alacağı başarılar bizler için çok önemlidir. Ben Kulüp Başkanımız Sinan Yaşar’a teknik ekibine ve futbolcularına güveniyorum. Sizden ricam fair play içerisinde mücadelenizi vermenizdir. Biz istiyoruz ki ilçemiz, eğitim ve spor ile anılsın. Sizlerin başarısı çocuklarımıza örnek olacaktır. İlçemizi dışarıda temsil edecek olan sizlerin her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



İHA
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