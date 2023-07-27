DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI

Kulüp Başkanı Sinan Yaşar nezdinde toplanan yönetim kurulu yeni sezon için Sportif Direktörlük görevine geri de kalan sezonda Dilovası Belediye Spor ile BAL’a yükselme finali oynayan ve daha önce Diliskelesi Spor’da tüm liglerde şampiyonluk yaşamış olan (2.Amatör-1.Amatör-Süper Lig) ismi Diliskelesi ile özdeşleşen başarılı Spor Adamı Bedrettin Şimşek’i getirdi ve yeni sezon için futbol takımı ile ilgili tüm yetkiyi kendisine verdi.

Sportif Direktörlük görevine getirilen Bedrettin Hocanın Kulüp Başkanı Sinan Yaşar’ın direktifleri ile hemen işe koyulduğu ve çok yakın zamanda teknik kadro da dahil olmak üzere transferleri bir bir açıklaması bekleniyor.