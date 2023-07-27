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SPOR:
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DİLİSKELESİ SPOR’da ŞİMŞEK ZAMANI

Şampiyon olarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lige yükselen Diliskelesi Spor’da yeni sezon için ilk adımlar atılmaya başlandı.

DİLİSKELESİ SPOR'da ŞİMŞEK ZAMANI

27 Temmuz 2023 Perşembe 12:11

Kulüp Başkanı Sinan Yaşar nezdinde toplanan yönetim kurulu yeni sezon için Sportif Direktörlük görevine geri de kalan sezonda Dilovası Belediye Spor ile BAL’a yükselme finali oynayan ve daha önce Diliskelesi Spor’da tüm liglerde şampiyonluk yaşamış olan (2.Amatör-1.Amatör-Süper Lig) ismi Diliskelesi ile özdeşleşen başarılı Spor Adamı Bedrettin Şimşek’i getirdi ve yeni sezon için futbol takımı ile ilgili tüm yetkiyi kendisine verdi.
Sportif Direktörlük görevine getirilen Bedrettin Hocanın Kulüp Başkanı Sinan Yaşar’ın direktifleri ile hemen işe koyulduğu ve çok yakın zamanda teknik kadro da dahil olmak üzere transferleri bir bir açıklaması bekleniyor.
Yeni sezonda Diliskelesi Spor ve Bedrettin Şimşek’e ilimizi temsil edecekleri Bölgesel Amatör Lig’de üstün başarılar dileriz.
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