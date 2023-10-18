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Diliskelesi’nden tarihi başlangıç!

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Dilovası temsilcisi Diliskelesispor, ligin ilk maçında sahasında konuk ettiği Yuvacıkspor’u 1-0 yenerek tarihinde ilk kez yer aldığı BAL Ligi’nde ilk galibiyetini elde etti.

Diliskelesi'nden tarihi başlangıç!

18 Ekim 2023 Çarşamba 13:12

Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda oynanan maça baskılı başlayan ve yetenekli kaptanı Oğuz Başaran’la mutlak 2 pozisyondan faydalanamayan Diliskelesi Spor ilk yarıda pozisyon vermeyerek  ilk yarıda soyunma odasına 0-0 la girdi.  İkinci yarı karşılıklı ataklarla geçerken, temsilcimiz deneyimli Stoperi Selcan Pekkanlı’nın 60.dakika da attığı golle Yuvacık Spor önünde  1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Diliskelesi Spor  ilk kez katıldığı lige 3 puanla merhaba dedi. BAL Ligi 2.Grupta ilk haftada 3 puan elde eden Diliskelesi Spor, ikinci haftayı bay geçecek.  Mavi Beyazlılar üçüncü haftada da gurubun favorisi Gebzespor’la kent derbisinde karşı karşıya gelecek.

PROTOKOLDEN YOĞUN İLGİ

Tarihinde ilk kez yer aldığı BAL Ligi’nin ilk haftasında dolu tribünlerde oynayan Diliskelesi Spor’un  kent takımlarımızdan Yuvacık Spor’la oynadığı tarihi maçında Dilovası Kaymakamı Dr.Metin Kubilay başta olmak üzere Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,  Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu,  Diliskelesi Spor Kulübü Başkanı Sinan Yaşar, Dilovası Belediyesi  Eski Başkanı Halit Yaşar, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF)  Başkanı Ömer Yıldırım, STK Başkanlarıve Yönetimleri,  Siyasi Partilerin yönetimleri, Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları, Dilovası Belediyesi Birim Müdürleri,  Dilovası İlçe Protokolü ve müdürleri tribünlerden takip ettiler.  

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