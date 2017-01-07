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Dilovası 3’lük istiyor

Son olarak Beylikbağı karşısında derbide kaybeden Dilovası Belediyespor, bugün saat 15.00’te Dilovası Stadında Kocaeli 1937 Seka’yı konuk ediyor.

Dilovası 3'lük istiyor

07 Ocak 2017 Cumartesi 14:15

Zirce yarışı adına önem taşıyan karşılaşmadan zaferle ayrılmak isteyen ekibimiz, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken karşılaşma saatini beklemeye başladı. Ekibimiz 27 puanda bulunurken rakip Kocaeli 1937 Seka ise 17 puanda bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı ekibimiz kazanmıştı.

Mustafa Ulaş GEÇAL 

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