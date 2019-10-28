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Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sona gelindi

Çevre düzenleme işine başlanan Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun tüm inşaat işleri tamamlandı, bina kısa süre içinde vatadaşların hizmetine açılacak.

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona gelindi

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:24

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yüzme sporunda başarılı sporcuların yetişmesi için olimpik yüzme havuzları inşa eden Büyükşehir Belediyesi’nin, Dilovası ilçesine kazandırdığı yarı olimpik yüzme havuzunda neredeyse işler bitmek üzere. İnşaat çalışmaları tamamlanan binanın yarı olimpik yüzme havuzu ile diğer bölümleri de ince detay işler hariç bitmiş durumda. Çevre düzenleme işlerine başlayan Dilovası’nın yüzme havuzu, kısa süre içinde hizmete açılacak.

 

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, toplam 4 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımları da bu katta bulunuyor.

 

BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU                

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuy






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