Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda sona gelindi

4 BİN 200 METREKARE İNŞAAT ALANI
Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, toplam 4 bin 200 metrekare inşaat alanı üzerine kuruldu. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alıyor. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımları da bu katta bulunuyor.
BAY VE BAYAN FİTNESS SALONU
Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşuyor. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alıyor. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunuy
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