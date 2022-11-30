"Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası" Kocaeli'de başladı

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli'nin yanı sıra Ankara, Bursa, Malatya, İstanbul ve Kayseri'den 6 kulüpten 72 sporcunun müsabakalara katıldığını belirterek, "Şehrimizi renklendireceksiniz. Turnuvanın keyif, eğlence ve başarıyla tamamlanmasını diliyorum." dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da federasyon olarak 81 ilde ve 15 branşta olmak üzere 830 spor kulübünde yaklaşık 30 bin kişiye spor yaptırdıklarını dile getirdi.

Kocaeli'de ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Kurt, kulüp sayıları ve futsal takımlarının artmasıyla daha güçlü bir milli takım oluşturulacağını kaydetti.

Şampiyonada 2021 Avrupa Futsal Şampiyonası'nda birinci olan ve dünya üçüncülüğü elde eden sporcular bulunduğuna işaret eden Kurt, "Onlar sporda engeli tanımadılar, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil edip şampiyon oldular ve Peru'da ilk kez katıldıkları şampiyonada dünya üçüncüsü olarak ülkemizi başarıyla temsil ettiler." diye konuştu.

Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ise "Spor camiamızın en renkli, en sevimli ve en hareketli ekibini spor şehri Kocaeli'de misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bizler sizinle sporun içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz, sizin başarılarınız bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından turnuvanın ilk müsabakasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü ile Ankara Amatör Sporcular ve Spor Adamları Spor Kulübü karşılaştı. Melih Karaduman ile Mustafa Kırbaş hakem ikilisinin yönettiği müsabakanın sembolik başlama vuruşunu Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Yaşar Çakmak yaptı.