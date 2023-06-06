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"Dragon Bot" Yarışları Nefes Kesti

Türkiye Kürek Federasyonunun Sapanca Gölü kenarında bulunan tesislerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Dragon Bot" yarışları nefesleri kesti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışlara SEDAŞ iki ayrı kürek takımı ile dahil oldu.

06 Haziran 2023 Salı 09:53

 İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği öncülüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu (Alesta Kürek - Sakarya) iş birliğiyle düzenlenen Dragon Bot Yarışması’nın 2’ncisi Sapanca’da gerçekleştirildi. 27 takımdan oluşan toplamda 300 sporcunun katıldığı yarışmaya Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) iki ayrı takım halinde 25 kişi ile katılım sağladı. Durgunluğu sayesinde kürek sporu için elverişli parkurlar sunan Sapanca Gölü’nün Türkiye Kürek Federasyon alanında 200 metrede kıyasıya yarışan sporcular, seyircilere heyecanlı dakikalar yaşattı. 
  Zamana karşı senkronize şekilde yarışan SEDAŞ kürek takımları, kıyasıya rekabete sahne olan turnuvanın organizatörlerine teşekkür etti.  Olumsuz hava koşuluna rağmen heyecanın hiç dinmediği Dragon Bot yarışlarının ilk senesinde SEDAŞ kürek takımı ikincilik ödülünün sahibi olmuştu. Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara ödülünü Türkiye Kürek Federasyonu antrenörü Cengizhan Sungurlu verdi. 
   
 Dragon Bot nedir? 
 Dragon Bot, kano benzeri uzun bir teknenin içinde ikişerli oturulan, tekne içerisinde 10 sporcunun bulunduğu bir su sporu branşı. Yarışı kazanmak için en önemli şey tüm takımın, tempoyu belirleyen davulcu ile aynı tempoda senkronize bir şekilde kürek çekmesi. Yarışa katılabilmek için 10 asil, en az 2 yedek sporcu gerekiyor. Asil takım kadrosunda da en az 2 kadın sporcu bulunması şart. Yarışma knock out (eleme usulü) ile yapılıyor ve kazanan ekip bir üst tura yükseliyor. 
                                      


İHA
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