DÜNYA ŞAMPİYONLARI GEBZE KADROSUNDA





15 Kasım’da Gebze Belediyesi Fuaye Alanı’nda yapılan imza töreniyle Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı’na 3 flaş transfer gerçekleşti. Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, yeni transferlerle bu sezon şampiyon olmayı hedefliyor.





TAKIMA MİLLİ YILDIZLAR

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı Transfer İmza Töreni, Gebze Belediyesi Fuaye Alanı’nda; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün, takım yönetiminin, sporcularının ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. İmza töreniyle Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı’na ikisi dünya şampiyonu olan 3 transfer yapıldı. Milli takımda oynayan ve geçen sezonu dünya şampiyonu olarak tamamlayan Serkan Dereli ve İsmail Korkmaz, Pendik Engelliler Spor Kulübü’nden transfer edilerek Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile sözleşme imzaladılar.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bir diğer transfer de Bursa Ampute Spor Kulübü’nün yıldız ismi Joseph Badıoo oldu.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı geçen sezon, 2. Lig’i şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig’e çıkmaya hak kazanmıştı. Yeni yıldız transferleriyle Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 1. Ligi 2022-2023 sezonunda şampiyon olup Türkiye Ampute Futbol Süper Lig’ine çıkmayı hedefliyor.

BİZİM ÇOCUKLARA BAŞARILAR

Törene ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz imza sonrası yaptığı açıklamada, “Düzenlediğimiz imza töreni ile Ampute Futbol Milli Takımımızın yıldız isimleri Serkan Dereli ve İsmail Korkmaz'ı renklerimize bağladık. Bursa Ampute Spor Kulübü'nden transfer ettiğimiz Joseph Bandıoo da GebzeBelediyesi Ampute Futbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek. Hayırlı, uğurlu olsun. Bizim Çocuklara şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.















