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Efeler 6. galibiyetini aldı

İlimizi Türkiye Voleybol 1. liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Efeler 6. galibiyetini aldı

28 Kasım 2019 Perşembe 11:51

Ligde oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve ligdeki liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı, 1881 Düzce Belediye deplasmanından da galip gelmeyi başardı. Mavi beyazlı temsilcimiz Düzce temsilcisini 3-1’lik skor ile geçmeyi başardı.

 

ÇEKİŞMELİ MAÇ BÜYÜŞEHİR KAĞITSPOR’UN

Dengeli başlayan oyunda ilimiz temsilcisi ilk seti ortaya koyduğu üst düzey performans ile 22-25 kazandı. Son derece çekişmeli geçen ikinci sette mavi beyazlı ekip 1881 Düzce Belediye Spor’ a 25-23 skoru ile seti verdi. 2. setten mağlup ayrılan Büyükşehir Kağıtspor, 3. sette oyuna ağırlığını koyarak 23-25’ lik skorla seti kazandı. Mavi  beyazlılar kıran kırana geçen 4. sette de 25-27’lik skorla seti ve maçı kazandı. Bu sonuçla maçı 3-1 ile geçen mavi beyazlılar, ligdeki 6. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu.

 

BURSA TEMSİLCİSİNİ AĞIRLAYACAKLAR

Zorlu Düzce deplasmanından galip ayrılan Büyükşehir Kağıtspor takımında açıklamada bulunan başarılı teknik direktör Adil Ok; “Düzce deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik. Galibiyetin rehavetine kapılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta evimizde Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve liderliğimizi sürdürmek.” dedi.




 

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