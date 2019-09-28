Ekrem’den bronz madalya

Türkiye’yi ve Kocaeli’ni uluslararası arenalarda başarı ile temsil eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, katıldıkları her turnuvadan ödül ile dönüyorlar. Uluslararası Urmiye Birlik ve Dostluk Karate turnuvasına katılan mavi beyazlı başarılı karateci Ekrem Altuner Yılmaz da bronz madalya kazanarak bu başarılara bir yenisini ekledi.