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Engelli Karatecilerden 5 Madalya

Kağıtspor’un alt yapısından yetişen işitme engelli karateciler Mersin’de yapılan İşitme Engelli Türkiye Karate Şampiyonasından 5 madalya kazandı.

Engelli Karatecilerden 5 Madalya

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:55

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29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında Mersin’de düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası nefes kesti. İlimizden müsabakalara katılan Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcuları toplamda 5 madalya kazanarak turnuvaya damgasını vurdu.

ORUÇ VE CAN’DAN ALTIN GELDİ

Mavi beyazlı kulübün başarılı işitme engelli karatecilerinden Tuba Oruç, Bayanlar Kumite’de Türkiye Şampiyonu olurken kulübün bir diğer başarılı ismi Burak Mert Can da Erkekler Kumite Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

EMEKLERİNİN KARŞILIKLARINI ALDILAR

Turnuva boyunca üst düzey performans sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu işitme engelli sporculardan Burak Mert Can Kata’da Türkiye ikincisi, Fatih Çiçek Kata Türkiye üçüncüsü ve Şaban Köse Erkekler Kumite Türkiye üçüncüsü oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular kürsüye çağrılarak kupa ve madalyalarını protokolden aldı.

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