Eray, Darıca'ya Madalya İle Döndü!

2017 yılına karate branşını kurarak iddialı bir giriş yapan Darıca Belediyesi Eğitim Kulübü’nün yıldız transferi Eray Şamdan, A Milli Takım formasıyla Fransa’nın Başkenti Paris’de yapılan Premier Lig’de üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Bolu’da yapılan Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda birinci olarak A Milli Takıma seçilen Şamdan, Premier Lig Paris etabında da performansıyla beğeni kazandı.

Dünyanın dört bir yanından elit 1300 sporcunun katıldığı ve karate sporunun Şampiyonlar Ligi olarak lanse edilen Premier Lig’de büyük Erkekler 60 Kilogramda mücadele eden Milli Sporcumuz Eray Şamdan, ilk turda Rus rakibini 1-0, İkinci turda İtalyan rakibini 2-0, Üçüncü turda Romanyalı rakibini 9-0 mağlup etti. Yarı final müsabakasında üstün performansına rağmen şanssız bir şekilde Malezyalı rakibine 1-0 mağlup olan Şamdan, final şansını kaybederek üçüncülük maçı oynadı. Represaj maçlarının ilk eleme maçında Ukraynalı rakibini 3-0 mağlup eden Şamdan, Represaj finalinde ise İsviçreli rakibini 8-0 yenerek üçüncü oldu.

DARICA’LI SPORCULAR MİLLİ TAKIM KAMPINDA



Üçüncü olmasına rağmen Dünyanın en iyi sporcularının katıldığı Premier Lig’de rakiplerine sadece 1 Puan veren Darıca Belediyesi Sporcusu Eray Şamdan’ın bu performansı otoritelerin büyük beğenisini kazandı. Şampiyona sonrası Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün diğer milli sporcuları Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel’le Milli Takım kampına katılan Şamdan, 17-19 Şubat’ta Bulgaristan’da yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası’nda Kariyerinin 5. Avrupa Şampiyonluğu için son hazırlıklara başladı.

