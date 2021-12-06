Erzurumspor Taraftar Derneği Türker ailesini ağırladı





Uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve milli formayı da gururla taşıyan Fırat Türker, eşi Selin hanım, anne ve babası Nuran-Nevzat Türker ile birlikte Kocaeli Erzurumspor Taraftar Derneği Başkanı İlhami Balgay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Futbolculuk yıllarında Erzurumspor’a karşı çeşitli kulüp formaları altında mücadele ettiğini hatırlatan Fırat Türker, Türk sporuna büyük hizmetleri dokunan Erzurumspor’un Kocaelispor ile birlikte tekrar süper lige çıkacağına inancının tam olduğunu belirterek, dernek yönetimini tebrik etti, maddi manevi destek sözü verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Erzurumspor Taraftar Derneği Başkanı İlhami Balgay da yaptığı açıklamada, “Kocaeli'de yaşayan taraftarları bir araya getirmek, sosyal kültürel projeler üreterek camiaya katkıda bulunmak amacıyla derneğimizi kurduk. Henüz iki ay olmamıza karşın gösterilen ilgi bizleri fazlasıyla memnun etti. Tüm hemşerilerimiz başta olmak üzere, spora, futbola gönül veren herkesi bekliyoruz” dedi.