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Eslem, Türkiye ikincisi oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Eslem, Türkiye ikincisi oldu

03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:34

Haziran ayının son haftasında Karaman’da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak, 68 kiloda bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Tomak 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda milli takım adına müsabakalara çıkmaya hak kazandı.

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