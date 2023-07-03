Haziran ayının son haftasında Karaman’da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak, 68 kiloda bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Tomak 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda milli takım adına müsabakalara çıkmaya hak kazandı.
Eslem, Türkiye ikincisi oldu
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak, Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.
Haziran ayının son haftasında Karaman’da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eslem Rüveyda Tomak, 68 kiloda bayanlarda Türkiye ikincisi oldu. Tomak 6-9 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası’nda milli takım adına müsabakalara çıkmaya hak kazandı.