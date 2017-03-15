Evet Platformu Spor camiasıyla bir araya geldi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması için başkanlığını yaptığı “Evet” Platformu’nun üçüncü toplantısını The NESS otelde gerçekleştirdi. Kocaeli’de ki Amatör ve Profesyonel spor camiasının temsilcileriyle bir araya gelen Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemini bir kez daha anlattı.



“SPOR CAMİAMIZA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR”

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen bir ülke olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak ve sistemdeki arızaları bertaraf edecek, Türkiye’yi ileriye taşıyacak bir sisteme geçmemiz şart olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye’nin gelişmesini ve kalkınmasını tehdit eden, mevcut sistemi değiştirme zamanın geldiğini vurgulayan Karaosmanoğlu, “Hedeflerimize emin adımlarla yürümek için yeni anayasa 16 Nisan’da milletimizin onayına arz edilecek ve kararı millet verecektir. Bu noktada spor camiamızın kıymetli temsilcileri olan sizlere de büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” dedi.



“GENÇLİK HİZMETLERİNİ DERT EDİNİYORUZ”

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın başta olmak üzere kulüp başkanlarının katıldığı birliktelikte konuşmasını sürdüren Karaosmanoğlu, kentimizde yüzlerce kulübümüzün olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemizin ve kentimizin önemli sorunlarından olan obezite ve hareketsiz yaşamın önlenmesinde hepimize görev düşüyor. Tüm gençliğimiz spor yapabileceği tesisler ortaya çıkarmalıyız. Çok şükür tesisleşme noktasında iyi yerlere geldik ancak yeterli görmüyorum. Unutmamak gerekir ki spordan uzak bir gençlik, her türlü kötü alışkanlıklara ve ortamlara kayma riski vardır. Spor ve gençlik hizmetleri sadece belli kurumlara bırakılacak bir görev değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi dert ediniyoruz. Toplumun her yaştan üyesine spor yaptırabilecek spor alanlarını yapma gayretindeyiz.”



“SANAYİNİN BAŞKENTİ KOCAELİ SPORUN DA BAŞKENTİ OLSUN”

Kulüplerimizin kadınlara dönük spor faaliyetlerinde öncü olmalı da diyen Karaosmanoğlu, “Amatör Spor kulüplerinin kadınların spor yapması konusunda çalıştay yapması gerekmektedir. Buna destek olacak ve yeni spor alanları yapacak her türlü imkânımız var. Mevcut alanları oluşturmada kabiliyetimiz ve insan kaynağımız var. Toplumun sağlığını iyi ulaştırmak için kulüplerimize ve antrenörlerine ihtiyacımız var. Mahallelerimizde antrenman havuzları yapacağız ve amatör takımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sanayinin başkenti Kocaeli’nin sporun başkenti de olmasını istiyorum. Göreve gelmeden önce tesis fakiri olan kentimiz, son on yılda çok iyi noktalara geldi. Bu başarılar 2004 yılında gerçekleştirdiğimiz il bazında ki Büyükşehir yasasıyla sistem değişikliğidir” diye konuştu.



“HAÇLI ZİHNİYETİ BOŞ DURMAYACAĞINI GÖSTERMİŞTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2004 yılında ki sistem değişikliğinin yapılmasıyla tesisleşme noktasında köylere kadar uzanan yatırımların kente kazandırıldığının altını çizen Karaosmanoğlu, “2004’de ki sistem değişikliği olmasaydı bunları başaramazdık. Allah'a şükür devletimiz güçlendi ve yerel yetkilerimiz arttı” ifadelerini kullandı. Güçlenen Türkiye’nin Batılı zihniyetler tarafından hoş karşılanmadığını da belirten Karaosmanoğlu, “Haçlı zihniyeti boş durmayacağını göstermiştir. Onlar bizim güçlenmemizden hoşlanmazlar. Engellemek için ellerinden geleni yapacaklar, bizlerde çok çalışarak bu amaçlarına ulaşmamalarını sağlayacağız” vurgusu yaptı.



“HALK OYLAMASINA EVET VEREREK DESTEK VERMENİZİ İSTİYORUM”

Tek adamlık döneminin çok gerilerde kaldığını belirten Karaosmanoğlu, “Türkiye de demokrasi var. Rejimimizde Cumhuriyettir ve en güzel idare biçimimizdir. Cumhuriyetimizi kuranlardan Allah razı olsun. Bakınız millet olarak 15 Temmuz’da FETÖ hainlerine karşı cevabımızı verdik. O gün insanlık Temmuz’da ve terörle mücadele de şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi koalisyonları önleyecek. İnanıyorum ki 16 Nisan sonrası yeni anayasan değişikliği sonrası hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Kalkınmamız devam edecek, her gün daha da güçlü hale geleceğiz. Unutmayalım ki en büyük zenginlik güçlü bir devletin vatandaşı olmaktır. Gençlerimizin önü daha iyi aydınlanması için bunu istiyoruz. Mevcut sistemin 16 Nisan’da değişmesi gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine destek vermenizi istiyorum. Bu halk oylamasını kulüpler olarak milli görev olarak görmeliyiz. Buna ülkenin gençlerine ve sizlere inanıyorum. 16 Nisan yeniden büyük Türkiye’nin kalkınmasına vesile olacağını inandığımı belirterek, sizlerin çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.