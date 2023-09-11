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Eymen Taha, Saros Körfezi’nde iki dalda ikinci oldu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, katıldığı Keşan 2022 Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda iki dalda ikinci oldu.

Eymen Taha, Saros Körfezi'nde iki dalda ikinci oldu

11 Eylül 2023 Pazartesi 11:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Keşan Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Keşan 2022 Açık Su Yüzme Şampiyonası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Saros Körfezi Erikli Sahili Keşan Belediyesi Yelken ve Su Sporları Kulübü’nde düzenlenen yarışmalarda yaklaşık 500 sporcu yarıştı. 2 gün boyunca devam eden turnuvada, 7 kategoride yarışlar düzenlendi. Kocaeli'den yarışa katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, 14-15 ve 14-24 yaş gruplarında yüzme yarışlarında ikinci olarak önemli bir başarı elde etti.

14-15 yaş kategorisinde 1.500 metre ve 14-24 yaş kategorisinde de 3.000 metre kulaç atarak her iki yaş grubunda da ikinci olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Eymen Taha Turan, yüzlerce sporcu arasında madalya kürsüsüne çıktı. Antrenör Samet Işık nezaretinde yarışan Eymen Taha Turan’ın elde ettiği başarı kulübünde ve Körfez'de sevinçle karşılandı.






İHA
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