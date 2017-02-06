Fenerbahçe Çeyrek Finalde!

İSTANBUL - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, Vodafone Arena'daki derbi maçta Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

27. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda top Kjaer'e çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Adriano'nun soldan ortaladığı topa Oğuzhan uzak mesafeden kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

41. dakikada Van Persie ile Tosic arasında yaşanan gerginliğin ardından saha karıştı. Topsuz alanda Van Persie'nin Tosic'e yaptığı hareketin ardından Sırp oyuncu, Hollandalı futbolcunun yanına giderek kafasıyla ittirdi. Yaşananlar sonrasında hakem Ali Palabıyık, Tosic'i kırmızı kartla cezalandırdı ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Palabıyık, Van Persie'ye ise sarı kart gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular ilk pozisyonda Van Persie'nin Tosic'e vurduğu gerekçesiyle hakeme yoğun itirazda bulundu.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lens'in pasında ceza sahası içinde Atiba'ya çarpan topa Sow röveşatayla vurdu ancak meşin yuvarlak direğin yanına çarpıp yeniden oyun alanına döndü.

72. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağdan Lens'in arka direğe ortaladığı topu Van Persie filelere gönderdi: 0-1

79. dakikada Quaresma sol tarafta Şener Özbayraklı'dan sıyrılarak kaleye vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı kartlar: Dk. 43 Van Persie, Dk. 45+1 Şener Özbayraklı, Dk. 90+1 Ozan Tufan, Dk. 90+3 Lens (Fenerbahçe), Dk. 67 Marcelo, Dk. 90+2 Adriano, Dk 90+3 Aras Özbiliz (yedek kulübesinde) (Beşiktaş)

İki takımdan örnek davranış

Derbi maçta iki takım futbolcuları da seremoniye yetim çocuklarla çıktı.

İHH İnsani Yardım Vakfının organizasyonu kapsamında iki takım da örnek bir davranışa imza attı.

Beşiktaşlı futbolcular da sahaya İHH İnsani Yardım Vakfının "Yetim Gülerse Dünya Güler" pankartıyla çıktı ve tribünlerin alkışını aldı.

(AA)