Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i Devirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarı



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

16. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Alper Potuk'un pasına aut çizgisi üzerinde son anda yetişen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Salih Uçan, pasını ceza yayı üzerindeki Ozan Tufan'a aktardı. Ozan'ın şutunda Emre Belözoğlu'na çarpan top, kaleci Volkan Babacan'ı yanılttı ve filelere gitti: 1-0.

32. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Mossoro'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı



50. dakikada Caiçara'nın sağdan pasında Visca, penaltı noktasının gerisinden bekletmeden topa vurdu. Kaleci Volkan Demirel, yatarak sağına gelen meşin yuvarlağa sahip oldu.

55. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, açısını düzelttikten sonra plase bir şut çıkardı. Kaleci Volkan Demirel, sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Eren Albayrak ile Fernandao'nun girdiği ikili mücadelede hakem Bülent Yıldırım, turuncu-lacivertli futbolcunun faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 74'üncü dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltıda kaleci Volkan Babacan, soluna gelen topun filelere gitmesini önledi. Pozisyonun devamında Medipol Başakşehir savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

75. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta, Kjaer'in uzaklaştırmak istediği top az farkla uzak direğin yanından kornere gitti.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İSTANBUL (AA)