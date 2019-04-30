Filenin Şampiyonu Belli Oldu

İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze tarafından ilçedeki sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenen 5. Geleneksel Voleybol Turnuvası’nda Şampiyonluğu Deltoit’i 3-0 mağlup eden İnsana Hizmet Derneği kazandı.

Gebze İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin bu yıl beşincisini gerçekleştirdiği geleneksel voleybol turnuvası Gebze Gençlik Merkezi Salonu’nda İnsana Hizmet Derneği ile Deltoit takımları arasında yapılan final maçıyla sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen ve kazananın son sayılara kadar belli olmadığı nefes kesen final maçının galibi İnsana Hizmet Derneği oldu. Maçı 3-0 galip bitiren İnsana Hizmet Derneği setleri 25-20, 25-22 ve 26-24 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SEDAT ÖZTÜRK’TEN

Gebze İMH tarafından düzenlenen turnuvaya toplam 22 takım katıldı. Yaklaşık bir aydır devam eden turnuvanın final maçı Gebze Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Zorlu geçen karşılaşmadan galip ayrılan şampiyon İnsana Hizmet Derneği, kupasını Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik elinden aldı. Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebze Belediye Meclis üyeleri Sefa Zengin ve Talip Demir şampiyon takımın kaptanı Köksal Turan ve sporcularına madalyalarını takarak gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Turnuvanın ikincisi Deltoit takımı ile turnuvanın hakemlerine madalya, plaket ve ödülleri İMH Gebze Başkanı Musa Öztürk, KYK Müdürü Resul Kotan, Girişimci İşadamları Derneği Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, Eğitim Bir Sen Gebze Başkanı Fazlı Yağmur tarafından verildi. Şampiyon İnsana Hizmet Derneği sporcularına kupa ve madalya ile birlikte birer eşofman takımı hediye edilirken, ikinci Deltoit sporcuları da da birer spor ayakkabısı ile ödüllendirildi. İnsan ve Medeniyet Hareketi Gebze Başkanı Musa Öztürk, şampiyon takımı tebrik ederken, turnuvaya katılan tüm takımlara ve final ve ödül törenine katılan Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve meclis üyelerine teşekkür etti.