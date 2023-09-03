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Filenin Sultanları’nın final heyecanı dev ekranda

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşı karşıya geleceği mücadele İzmit Belediyesi’nin önündeki dev ekrandan canlı verilecek.

Filenin Sultanları'nın final heyecanı dev ekranda

03 Eylül 2023 Pazar 12:31

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, grup aşamasında gösterdiği üstün performansla bir üst tura yükseldi. Bu başarılı yolculukları son 16 turunda Belçika'yı, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup ederek devam etti. Şimdi ise tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonu olma şansı için mücadele ediyorlar. Yarı finalde İtalya karşısında sergiledikleri müthiş performansla 3-2'lik skorla galip gelerek finale yükselen Filenin Sultanları, şimdi büyük bir heyecanla final maçına hazırlanıyor.

Finalde Sırbistan ile karşılaşacaklar ve bu önemli maç, 3 Eylül Pazar günü saat 21.00'de gerçekleşecek.

 

"Dev ekranda canlı verilecek"

İzmit Belediyesi, Filenin Sultanlarının bu tarihi anını unutulmaz kılmak için Belediye meydanında bulunan dev ekranda final maçı canlı olarak yayınlanacak. İzmitliler, bu heyecan dolu mücadeleyi birlikte izleyerek milli takımımıza destek olacaklar.

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