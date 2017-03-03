Finale kaldılar

Yıldızlar Güreş grup müsabakaları 25-26 Şubat tarihlerinde Düzce’de yapıldı. Düzce'nin yanı sıra Osmaniye, Tokat ve Niğde illerinde yapılan grup elemelerinde ilk sekize girmeyi başaran sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Düzce grubunda yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü müsabakalara on beş sporcu ile katıldı.

MUSA TANKUŞ BİRİNCİ OLDU

Müsabakaların ilk gününde 42 kiloda mindere çıkan güreşçimiz Musa Tankuş tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. 50 kiloda mindere çıkan İnanç Kabataş beşinci, 58 kiloda Kadir Ayde'de sekizinci, 69 kiloda Ahmet Emin Çakırkaya ise üçüncülük karşılaşmasında sakatlığından dolayı çekilerek beşinci oldu. Müsabakaların ikinci gününde mindere çıkan 100 kiloda Yusuf Şener ise rakiplerini yenerek finale kalmayı başardı. Final müsabakasında rakibine sayı ile yenilen Yusuf Şener ikinci olmayı başardı.

FİNALLER KAHRAMANMARAŞ’TA

Son Balkan Şampiyonası’nda ikinci olmayı başaran sporcumuz Yusuf Yoldaş ise Türkiye şampiyonasına direk katılma hakkını kazandı. Bu sonuçlarla 24-26 Mart’ta Kahramanmaraş’ta yapılacak olan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü altı sporcu ile temsil etme hakkını kazandı.