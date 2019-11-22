Futbol: Haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
Yarın:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Esenler)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
24 Kasım Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Ergene Velimeşe)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Uşakspor-Bandırmaspor (Uşak 1 Eylül)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)
24 Kasım Pazar:
13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)
13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK (Ankara OSTİM)
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)
13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- TFF 3. Lig
1. Grup
24 Kasım Pazar:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)
13.00 Yomraspor-Manisaspor (Yomra İlçe)
13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK (Ordu 19 Eylül)
13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor (Hopa İlçe)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor (Şile)
13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca (Serik İsmail Oğan)
2. Grup
Yarın:
13.30 Fethiyespor-Erbaaspor (Fethiye İlçe)
13.30 Turgutluspor-Kozanspor (Turgutlu 7 Eylül)
24 Kasım Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.00 Cizrespor-Karşıyaka (Cizre İlçe)
13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Kocaeli)
13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)
3. Grup
Yarın:
13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)
24 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği (Pazar İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 (Diyarbakır)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nevşehir Gazi)
13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)
13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)
AA