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Futbol: Spor Toto 1. Lig- Altınordu: 3 - Kocaelispor: 2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Muhammet Yumak, Emrah Ünal

Futbol: Spor Toto 1. Lig- Altınordu: 3 - Kocaelispor: 2

15 Aralık 2021 Çarşamba 10:15

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin (Dk. 79 Rıdvan Koçak), Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Muzaffer Kocaer (Dk. 79 Recep Aydın), Kenan Fakılı (Dk. 65 Feyttullah Gürlük), Burak İnce (Dk. 86 Yusuf Yalçın Arslan), Ahmet Dereli 

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Taş, Atila Turan, Pereira, Mandjeck, Cisse, Benhur Keser (Dk. 60 Yiğitali Bayrak), Diop (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 66 İsa Nalbant)

Goller: Dk. 16 Diop, Dk. 22 Pereira (Kocaelispor) Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Penaltıdan), Dk. 69 Kürşad Sürmeli, Dk. 74 Burak İnce (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Semih Karadeniz, Dk. 38 Atila Turan, Dk. 45+1 Korcan Çelikay (Kocaelispor), Dk. 75 Furkan Metin, Dk. 79 Kürşad Sürmeli, Dk. 86 Ali Dere, Dk. 88 Ali Emre Yanar, Dk. 90+2 Feyttullah Gürlük (Altınordu)

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti.

Altınordu'da 84. dakikada Recep Aydın'ın kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Kaleci Korcan Çelikay, kullanılan penaltıda topu kontrol etmeyi başardı.



AA
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