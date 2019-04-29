“Galatasaraylı başladım, Fenerbahçeli oldum.“

11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sporseverler ile bir araya gelen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber; “Gençler kendinize hedef kurun ve o hedef için çalışın” dedi.

TRT Spor Spikeri Kerem Öncel ve eski milli kaleci Rüştü Reçber, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda sporseverler ile bir araya geldi. Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde “İşte O An” konulu konferans veren ikili gençlerden gelen sorulara samimi cevaplar verdi. Futbola santrafor olarak başladığını dile getiren milli eldiven, Galatasaray’ın şampiyonluğa yakın olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen “Spor Kenti Kocaeli’ni Resmet” resim yarışmasının ödülleri verildi.







YOĞUN KATILIM

Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yapılan söyleşiye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, spor okulları antrenörleri, koordinatörleri, öğrencileri ve veliler katıldı.







SPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI

Söyleşinin başında TRT Spor Spikeri Kerem Öncel; “Kocaeli ile ilgili çok güzel anılarımız var. Kocaeli deyince aklımıza Kocaelispor geliyor. Dileğimiz en kısa sürede Kocaelispor’un süper ligde görmek . Bugün güne kötü bir haber ile başladık. Alanyaspor’un aracının kaza yaptığını öğrendik. Kazada yaralanan futbolcu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden Josef Sural’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Alanyaspor camiasına sabır diliyorum” açıklamasında bulundu.

“HEDEF KURUN VE O HEDEF İÇİN ÇALIŞIN”

Söyleşiye katılan gençlere önemli nasihatlerde bulunan eski Milli Kaleci Rüştü Reçber; “Gençler kendinize bir hedef kurun ve kurduğunuz hedefe ulaşmak için çok çalışın. Ben futbola santrafor olarak başladım. Amatör sporda oynarken kaleci arkadaşımız askere gidince ben kaleye geçtim. Türkiye’de birçok takımda oynadım. Türkiye’nin neresine gidersem gideyim saygı ile karşılandım. Hayatımda yediğim tek bir golü unutamıyorum. Şampiyonlar liginde Bayern Leverkursen’in eski oyuncularından Schneider diye bir oyuncudan gol yedim. O golü hiçbir zaman unutamıyorum” dedi.



“MESSİ DÜNYANIN ENİYİ FUTBOLCUSU”

Geçmişte oynadığı maçlara değinen Milli Kaleci Rüştü Reçber; “Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları beni çok sever. En son galip geldikleri zaman kalede ben vardım. Şuan futbolda çok kaliteli futbolcular var. Dünya’nın gözle görülen en iyi futbolcusu bana göre Messi’dir. Messi’nin Allah vergisi özel bir yeteneği var. Messi çalışmasa bile iyi bir futbolcu olmaya devam ediyor. Ronaldo ise çok çalışarak bir yere gelmiş bir futbolcu. Ronaldo çalışmayı bırakırsa düz bir futbolcu olur. Alex De Sozue’ye gelirsek Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Fenerbahçe’de 7 yıl forma giymiş ve Fenerbahçe’ye önemli katkı vermiştir” dedi.



“GALATASARAY ŞAMPİYON OLABİLİR”

Çocukların Süper Lig ile ilgili sorularını cevaplayan Rüştü Reçber; “Süper Lig de her an her şey olabilir. Çok yakın bir puan durumu var. Son duruma baktığımızda Galatasaray’ın son dönemde iyi bir gidişi var. Son maçlarını kaybetmediler. Bana kalırsa Galatasaray bu sene şampiyon olabilir” dedi.







ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

“İşte o An” konulu konferansın ardından TRT Spor Spikeri Kerem Öncel ve eski Milli Kaleci Rüştü Reçber, “Spor Kenti Kocaeli’ni Resmet” resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. İkili daha sonra dereceye giren resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.



ÖDÜL ALAN İLKOKULLAR

“Spor Kenti Kocaeli’ni Resmet” resim yarışması İlkokul Kategorisinde Emlak Konut İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencisi Ecem Nisa Valıgün 1., General Edip Bayoğlu ilkokulu 3 sınıf öğrencisi Açelya Ece Karabulut 2. Körfez Halise Evyap İlkokulu 3 Sınıf öğrencisi Nisanur Çağlayan 3. oldu. General Edip Bayoğlu ilkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Hilal Kılıç Mansiyon ödülüne layık görülürken Jüri Özel ödüllerini Hayrunnisa Ak, Aysel Elif Kocabey, Dua Hamis ve Amine Meryem Kıvrak paylaştı.







ÖDÜL ALAN ORTAOKULLAR

“Spor Kenti Kocaeli’ni Resmet” resim yarışması Ortaokul Kategorisinde Ulubey Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Erdem Karabağ 1., Derince Piri reis Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi İsmail Kılınç 2. 50. Yıl Creysler Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Betül Coşkun 3. oldu. Özel Darıca Seymen Koleji 6. Sınıf öğrencisi Tamay Çetin mansiyon ödülünü alırken Jüri Özel Ödüllerini İrem Alkan, Göksu Kuzu, Vuslat Yılmaz paylaştı. Duyarlılık ödüllerini ise Naz Aleyna Say, Gökçe Gelir ve Ahmet Seyhan aldı.



ÖDÜL ALAN LİSELER

“Spor Kenti Kocaeli’ni Resmet” resim yarışması Lise Kategorisinde Karamürsel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Derse 1., Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Elçin Tuana Şahin 2., Alp Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi Rabia Yağmur Kocadağ 3. Oldu. Mansiyon ödülünü Kategorisinde Karamürsel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Merve Nurhasıl alırken Jüri Özel Ödülüne Gazi Anadolu Lisesinden 11. Sınıf öğrencisi Ali Eren Kaya kazandı.