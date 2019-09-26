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SPOR:
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Gebze spor kompleksi yüzme havuzu temel çalışmaları başladı

Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan spor kompleksinin yüzme havuzu temel betonu döküldü.

Gebze spor kompleksi yüzme havuzu temel çalışmaları başladı

26 Eylül 2019 Perşembe 10:34

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Kompleksin içinde bir adet tam donanımlı spor salonu bir adet de yüzme havuzu bulunacak.

YÜZME HAVUZUNUN TEMEL BETONU DÖKÜLDÜ

Yüzme havuzu etrafındaki çevre istinat duvarlarının yapımına devam eden Büyükşehir ekipleri, yüzme havuzu temel altı yalıtım koruma betonu tamamlandı. Spor salonu temel çevresi su yalıtımı da tamamlanan bir diğer iş olarak görünürken ekipler, yüzme havuzunun temel betonunu döktü. Spor salonunun temel koruma duvarı içinde hazırlıklara başlayan ekipler, çelik yapı kısım çalışmalarına da atölyede devam ediyor.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olacak. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.

3 ADET SALON

Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.

6 KULVARLI YÜZME HAVUZU

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılacak.

İKİ HAVUZ

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak.  Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.






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