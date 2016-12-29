Gebzeli Çocuklara Masa Tenisi Eğitimi! Gebze Belediyesi miniklere spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için yeni bir projeye daha imza atıyor. Gebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği Masa Tenisi eğitimleri başladı.

29 Aralık 2016 Perşembe 20:07