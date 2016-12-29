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Gebzeli Çocuklara Masa Tenisi Eğitimi!

Gebze Belediyesi miniklere spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için yeni bir projeye daha imza atıyor. Gebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği Masa Tenisi eğitimleri başladı.

Gebzeli Çocuklara Masa Tenisi Eğitimi!

29 Aralık 2016 Perşembe 20:07

Gebze Belediyesi miniklere spor alışkanlığını erken yaşta kazandırmak için yeni bir projeye daha imza atıyorGebze Belediyesi ve Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün birlikte organize ettiği masa tenisi eğitimleri başladı. Branşlarında uzman eğitmenlerin eğitim verdiği Masa Tenisi eğitimi kurslarına başvurular devam ediyor.150 öğrencinin katılımıyla başlayan masa tenisi eğitimleri; Gebze Kapalı Spor Salonu ve Güzeller Mahallesi Gebze Belediyesi Dr. Sadık Ahmet Parkı eğitim salonunda devam ediyor. Kayıtların devam ettiği masa tenisi eğitimleri için Osman yılmaz Mahallesinde bulunan Güzel Gelecek Akademisi’nde kayıt alınıyor. 7/14 yaş gurubu çocuklara yönelik masa tenisi kayıt ve bilgi için Güzel Gelecek Akademisi telefon numarası 0262 643 03 30 olarak bildirildi.
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