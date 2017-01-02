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Gebzeli minikler sporla Akademi’de tanışıyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatı doğrultusunda Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde kurulan Anaokulu Üniversitesi’nde minikler oldukça keyifli zaman geçiriyor.

Gebzeli minikler sporla Akademi'de tanışıyor

02 Ocak 2017 Pazartesi 13:11

 Eğlenceli geçen eğitimlerde minikler faydalı bilgiler öğreniyor. Anaokulu Üniversitesi miniklerinin bu haftaki ilk dersleri spor bilinci oldu. Miniklere küçük yaşta spor bilinci aşılamayı hedefleyen eğitimlerde, “Just  Dance Kids” gösterisini önce izledi sonra da hareketleri kendileri tekrarladı. Spor dersinin ardından Fen Bilgisi dersine geçen minikler, yağmurun nasıl oluştuğunu “Yağmur Damlası” oyunuyla öğrendi. Her hafta farklı bir etkinliğe imza atılan Anaokulu Üniversitesi’nde miniklerin eğlenceli eğitimleri sürecek.
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