banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’nin Yeni Futbol Sahasında Yoğun Çalışma

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına yeni futbol sahası inşa ediliyor.

Gebze'nin Yeni Futbol Sahasında Yoğun Çalışma

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için Aralık ayında çalışmalara başlamıştı. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi, inşa çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sahayı çevreleyen perde beton duvar imalatını yapan Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, projeyi 200 günde bitirecek.

 

PERDE BETON DUVAR İMALATI

Çalışma kapsamında saha alanında bulunan tek katlı yapının yıkımı yapıldı. Toplamda 2 milyon 525 bin TL’ye mal olacak olan proje kapsamında ekipler, sahayı çevreleyen perde beton duvar imalatını gerçekleştiriyor. Çalışma dahilinde daha sonra sahanın zemininde drenaj sistemi yapılacak ve 45 cm dolgu yapılacak.

 

4 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILACAK

4 bin 500 metrekare alanda yapılan olan inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa ediliyor.

 














Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Judocular, kardeşlerimizle ortak kampta Judocular, kardeşlerimizle ortak kampta
Başkan Büyükakın’dan Amatör Spora Bir Müjde Daha Başkan Büyükakın’dan Amatör Spora Bir Müjde...
Büyükşehir’in gençlik projesine bakanlıktan hibe Büyükşehir’in gençlik projesine bakanlıktan...
İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi maçları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi İzmit Belediyespor'un FIBA Kadınlar Avrupa Ligi...
Kocaeli’nin Şampiyonları Teknik Gelişim Kampında Kocaeli’nin Şampiyonları Teknik Gelişim Kampında
TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR TAHİR BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Judocular, kardeşlerimizle ortak kampta
Kağıtspor ve olimpik havuz milli takımında bulunan başarılı judokaları federasyonun düzenledikleri kamplara...

Haberi Oku