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Gebzespor Antalya’da!

BAL temsilcimiz Gebzespor, devre arası hazırlık kampını gerçekleştirmek üzere dün Antalya’ya uçtu.

Gebzespor Antalya'da!

29 Aralık 2016 Perşembe 10:56

 Antalya’ya uçtular!

 Son iki sezondur konakladığı Papillon Ayscha Otel’de ikinci yarı öncesi pusuya yatan Gebzespor’un kampı 11 gün sürecek. Gebze’deki idmanlarda oyuncularına kondisyon yükleyen teknik direktör Ortakcı kampta hazırlık maçlarına ağırlık verecek. Tecrübeli teknik adam oyun şablonunu ve kafasındaki ideal 11’i kampta belirleyecek. Temsilcimiz 7 Ocak cumartesi günü 17.15 uçağıyla Gebze’ye dönecek. Refik Sıla GÜVENÇ

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