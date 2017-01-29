Gebzespor farkı oynamadan 4'e indirdi BAL 12. Grup’ta şampiyonluk yarışı yeniden başladı. Lider Ergene Velimeşe 2-0 geriye düştüğü maçta Uzunköprü ile 2-2 berabere kalırken, takipçisi Çorlu’da Hereke’ye 3-2 mağlup oldu. Kırklareli Yıldırım maçını oynamadan 3-0 hükmen kazanan ve 2.sıraya yükselen Gebzespor, lider Ergene Velimeşe ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.

29 Ocak 2017 Pazar 16:15