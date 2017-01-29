Gebzespor farkı oynamadan 4'e indirdi

Kırklareli Yıldırım maçını rakibin ihraç edilmesi sonucunda 3-0 hükmen kazanan Gebzespor, Tekirdağ ve Hereke’den aldığı sonuçlarla keyiflendi. Sahasında lider Ergene Velimeşe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını azaltan mor-beyazlı ekip, lider ve takipçisi Çorlu’nun puan kaybı sonrasında umutlarını yeniden yeşertti. Tekirdağ’daki maçta Uzunköprü lideri elinden kaçırdı. Konuk takım 46 ve 49’da attığı gollerle 2-0 öne geçerken, Velimeşe bu gollere Gebze’de de ağlarımızı sarsan Tahir Kurt’la cevap verdi: 2-2. Maç bu skorla sona ererken, Çorlu da deplasmanda Hereke’ye 3-2 mağlup oldu. Çorlu bu sonuçla 27 puanda kalırken, 28 puanlı temsilcimiz Gebzespor bir hafta aradan sonra yeniden 2.sıraya çıktı. Lider Ergene Velimeşe ile aramızdaki puan farkı ise 4’e indi.
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