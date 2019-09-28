Gebzespor ikinci maçına çıkıyor

Geçen hafta aldığı Bağcılar mağlubiyeti ile sezona başlayan Gebzespor, pazar günü sahasında seyircisiz maçta Bucaspor'u konuk edecek.

Bölgesel amatör 10. grupta mücadele eden mor beyazlı temsilcimiz Gebzespor, grubundaki ikinci maçına pazar günü çıkıyor. Sezona deplasmanda aldığı Bağcılar mağlubiyeti ile başlayan ekibimiz, pazar günü sahasında Bucaspor'u konuk edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan mücadelede ekibimiz cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacak.

BUCA KÖTÜ BAŞLADI

Teknik Patron Tuncay Soyak yönetiminde tamamen bu maça odaklanan mor beyazlı ekibimiz sahadan mutlak galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Temsilcimiz alacağı galibiyetle üst sıralara çıkmanın da hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Bucaspor geçen hafta evinde ağırladığı Çiğli Belediyespor'a 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup olmuştu.